Eine Bäuerin (60) prallte am Mittwoch beim Reversieren - der Mähtrac begann offenbar zu springen - gegen ein hölzernes Brückengeländer. Dieses zerbrach, die Frau stürzte mit dem Fahrzeug in den sechs Meter darunter verlaufenden Bach. Ein Zeuge - ein Bekannter der Landwirtin - rief sofort Hilfe. Die schwer verletzte Frau wurde geborgen und per Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg geflogen.