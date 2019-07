Schreck bei Inspektion

„Ich bin dauernervös! Hätte man mir vor zehn Jahren gesagt, dass wir einmal dieses Turnier veranstalten, hätt’ ich’s nicht geglaubt“, so Turnierdirektorin Sandra Reichel. Bevor am Sonntag das 1892 erstmals ausgetragene, älteste deutsche Tennisturnier startet. Das nach der Abwertung auf ein 500er-Event 2009 immer mehr auf den Sand gekommen war – wenige Stars, kein Hauptsponsor, marode Anlage! „Ich habe einen Schreck bekommen, was ich gesehen habe“, so „PMR“ bei der Inspektion 2017. Nun gibt’s ein neues Dach, werden gesamt zehn Millionen in die Anlage investiert.