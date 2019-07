Ein ungewöhnliches Agenten-Duo erwartet uns kommende Weihnachten im Kino: In der animierten Komödie „Spione Undercover“ (Kinostart 25.12.) von den „Ice Age“-Machern muss der coole Superspion Lance Sterling sich - plötzlich in eine Taube verwandelt - gemeinsam mit dem sozial inkompetenten Genie Walter, das die tollen Gadgets des Spions erfindet, durch eine gefährliche Mission kämpfen. Wenn dieses seltsame Pärchen nicht lernt als Team zu arbeiten, ist die gesamte Welt in Gefahr - sehr zur Unterhaltung der Zuseher!