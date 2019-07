Liebesgeschichte begann in Café

Das Schicksal des US-amerikanischen Ehepaars Herbert und Marilyn Delaigle wird in den Medien als große Liebesgeschichte erzählt. Als die beiden einander trafen, arbeitete Marilyn in einem kleinen Café in Waynesboro im US-Bundesstaat Georgia. „Ich sah ihr zu, als sie rein und raus ging, rein und raus, und ich ließ meine Augen nicht von ihr“, so Herbert 2018 in einem Interview. „Dann habe ich endlich den Mut zusammenbekommen, sie zu fragen, ob sie mit mir irgendwann einmal ausgehen möchte.“ Daraus entwickelte sich ein gemeinsames Leben in den USA, Deutschland und anderen Ländern, in die Herbert aufgrund seines Berufs in der US-Armee entsandt wurde.