Grundlos attackiert

Der bis dato Unbekannte hatte am Abend gegen 19.15 Uhr beim Humboldtplatz zunächst die 40-Jährige attackiert, mit einem scharfkantigen Gegenstand und offenbar völlig grundlos. Der Stich verletzte die Frau im Genick, die Verletzung dürfte aber glücklicherweise nicht allzu tief gewesen sein. Dem Opfer gelang in der Folge die Flucht in ein Restaurant in der Keplergasse. Dort wurde die 40-Jährige „mit Eis und Tüchern für die Verletzungen“ versorgt, wie der Gastronom Orkan Ö. berichtete.