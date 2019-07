Widerstand in den Regionen

Widerstand gegen das Wind-Programm, das im Herbst endgültig beschlossen werden soll, formiert sich auch in den Regionen: Im Oberen Murtal haben mehr als 2000 Personen eine Petition gegen die Vorrangzone Bocksruck-Habring unterzeichnet, auch drei Kommunen lehnen das durch einen Gemeinderatsbeschluss ab. In Stanz im Mürztal stimmten bei einer Bürgerbefragung 64 Prozent gegen einen Ausbau auf über 30 Windräder in der Region.