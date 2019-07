Drei steirische Filialen waren für Österreich die „Testobjekte“ - und weil die Aktion so gut angenommen wurde, wird gibt es sie jetzt flächendeckend in allen Spar-Filialen. Verpackungsfreies Einkaufen an der Wurst- und Käsetheke wird immer beliebter! Weitere Maßnahmen sind bereits in Planung.