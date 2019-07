Um auch die SPÖ an Bord zu holen, verhandelte Preuner am Mittwoch mit seinem roten Vize Bernhard Auinger. Ergebnis ist ein Zusatzantrag, der heute eingebracht werden soll: Die Stadt vergibt alle Mietwohnungen. Der neue Kindergarten auf dem Areal wird von der Stadt in Abstimmung mit privaten Trägern in Gneis betrieben. „Wenn das durchgeht, sind wir dabei“, so Auinger, der betont: „Ich hätte mir eine andere Form der Zusammenarbeit mit der ÖVP vorgestellt.“