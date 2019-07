Vom Verpackungsproduzenten bis zu Herstellern von Spielkarten und Hygienetüchern - 90 Papier- und Karton-Verarbeiter gibt es in Österreich. Der Recycling-Gedanke spielt in der Branche bereits eine große Rolle. „Nicht mehr verwendete Kartons, die im Altpapier landen, werden gesammelt - sie sind der Rohstoff zur Herstellung einer neuer Verpackung“, sagt Georg Dieter Fischer. Der 67-jährige Linzer ist Branchen-Sprecher, aber auch weiterhin als Berater für den Smurfit-Kappa-Konzern, zu dem auch die Papierfabrik in Nettingsdorf gehört, tätig und trommelt in Zeiten des wachsenden Recycling-Bewusstseins besonders laut für die Papier- und Karton-verarbeitenden Betriebe: „Wir hatten immer schon ein grünes Mäntelchen an, aber wir haben es mit zu wenig Stolz getragen, weil wir glaubten, man sieht es eh.“