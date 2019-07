Betrunkene E-Biker

In Unterach am Attersee waren Dienstagabend zwei Freunde (28 und 32) mit ihren E-Bikes unterwegs, stießen beim bergabfahren zusammen, stürzten und verletzten sich beide schwer. In Ungenach krachte ein 25-Jähriger aus Vöcklabruck mit seinem Auto frontal in den Gegenverkehr, er hatte 1,28 Promille – auch der andere Lenker wurde verletzt. Laut ÖAMTC ereignen sich die meisten Unfälle mit Betrunkenen zwischen 17 und 21 Uhr oder in den frühen Morgenstunden.