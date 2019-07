Verletztem droht Zwangspensionierung

In Gloggnitz (NÖ) war die Wahnsinnsfahrt zu Ende. Der Kärntner (Verteidigung: Roland Friis) wurde in U-Haft genommen. Und tobte dort so weiter, dass es vier Mann brauchte, ihn zu bändigen. Einer von ihnen (Anwalt: Marcus Januschke) wurde dabei an Knie und Schulter so schwer verletzt, dass sogar eine Zwangspensionierung droht.