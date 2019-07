Gerade noch rechtzeitig konnte eine Familie ihr bereits qualmendes Auto verlassen – nur kurz später stand es in Flamen. Die Feuerwehr Gmunden rückte mit sechs Fahrzeugen an und brauchte zwei Stunden, um das Feuer zu löschen. Brennende Autos sind übrigens gar nicht selten: Täglich fangen fünf Pkw in Oberösterreich Feuer.