In 15 Fahrzeuge eingebrochen

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen durch Beamte der Kriminalpolizei Innsbruck in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeiinspektion Innsbruck-Hötting konnten dem 24-Jährigen schlussendlich 15 Einbrüche in Autos nachgewiesen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Die beiden Männer werden bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.