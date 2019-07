Warnsystem führte Wachleute in die Irre

Nachdem das Warnsystem eine schwer zu interpretierende Meldung, eine längere Kombination aus Zahlen und Buchstaben, produziert habe, sei ein im Kircheninneren stationierter Wachmann zum Nachsehen geschickt worden - allerdings in den falschen Gebäudeteil: in die Sakristei. Der Brand breitete sich unterdessen im Holzgebälk des Dachs im Hauptschiff aus. Sprinkler oder Brandmauern gab es hier aus Denkmalschutzgründen nicht.