Aufatmen in Wörgl

In der Wörgler Friedenssiedlung war der Aufschrei betroffener Familien hingegen groß, nachdem ein Gehweg in Richtung Schulzentrum aufgrund von Anrainerbeschwerden seitens der Stadt geschlossen werden musste. „Die Kinder mussten einen erheblichen und verkehrsbelasteten Umweg über die Brixentaler Straße in Kauf nehmen, um in die Schule zu kommen“, weiß BM Hedi Wechner. Nach mehreren Gesprächen mit Eigentümern der angrenzenden Felder konnte nun eine Lösung gefunden werden. Ab der Wehrburgstraße wird in Richtung Schulzentrum ein neuer Gehweg errichtet. Geplante Fertigstellung ist Anfang September.