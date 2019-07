Ausverkauft war schon sein letzter Besuch 2016 in Kärnten! Am 9. August kommt der bayrische Rebell Hans Söllner mit Bayaman´Sissdem wieder auf den Schlossberg in Griffen. Der kritische Liedermacher begeistert seit über 30 Jahren sein Publikum. Gepaart mit der einzigartigen Atmosphäre der Burgruine am Griffner Schlossberg kann der Abend nur ein Erfolg werden. Da das Konzert 2016 riesigen Anklang fand und restlos ausverkauft war, sollte man sich jetzt noch rechtzeitig um Tickets kümmern", so die Veranstalter vom Kultur Event Verein Griffen.