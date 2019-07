2017 entschied sich Schlumberger seinen Standort von Wien nach Müllendorf zu verlegen. Eine Investitionssumme von 80 Millionen Euro wurde damals für den Bau der Sektproduktion sowie eines Hochregallagers vereinbart. Mit 2020 sollte der Standort geöffnet werden und an die 150 neue Jobs ermöglichen. Bei Anrainern sowie der örtlichen VP wurde das Projekt jedoch nicht bejubelt. Grund: Das im Plan enthaltene 33 Meter hohe Lager werfe einen großen Schatten auf einen benachbarten Acker. Sogar eine Volksbefragung wurde angedacht. So weit ließ es Arno Lippert, Chef des Sektherstellers nicht kommen und entschied sich nun dazu, das Projekt zu verkleinern. Nur die Sektkellerei soll künftig, das Datum ist noch nicht fixiert, nach Müllendorf ziehen. Das Logistikzentrum bleibe in Wien-Heiligenstadt. Damit würden sich jedoch nicht nur die Investitionssumme vermindern, sondern auch die geplanten Arbeitsplätze.