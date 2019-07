Zivildiener bleiben Organisationen oft als Freiwillige erhalten

Auch der Gemeindebund begrüßte den Vorstoß der ÖVP. „Gemeinden brauchen die Unterstützung der Grundwehrdiener im Katastrophenfall und die engagierte Arbeit der Zivildiener in den vielen Einrichtungen der Gemeinden, von der Rettung bis hin zur Pflege und den sozialen Diensten. Um auch in Zukunft möglichst viele junge Menschen für den Dienst an der Gesellschaft zu gewinnen, ist eine Reform der Tauglichkeitskriterien ein wichtiger und diskussionswürdiger Schritt“, erklärten Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl und -Vizepräsident Rupert Dworak.