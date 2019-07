Wer das Treiben am See nicht nur von der Promenade aus beobachten will, dem sei eine Rundfahrt mit einem der fünf nostalgischen Raddampfer ans Herz gelegt. So lassen sich all die wunderbaren Landschaften und idyllischen Buchten rund um den zweitgrößten See der Schweiz erkunden. Am besten ist jedoch, selbst aktiv zu werden, denn der Vierwaldstättersee ist ein Paradies für Wassersportler.