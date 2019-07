Die Staatsanwaltschaft in Sofia warf dem 20-Jährigen aus Plowdiw ein Verbrechen gegen ein Informationssystem vor, das Teil einer Infrastruktur von kritischer Bedeutung sei. Dem IT-Spezialisten drohen zwischen fünf und acht Jahre Haft. Er war an seinem Arbeitsplatz am Dienstag festgenommen worden. Dort und in seiner Wohnung wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft Computertechnik und Datenträger sichergestellt, die auf den Hackerangriff auf die zentrale Steuerbehörde hinweisen.