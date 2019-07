Die Nachbarstaaten Nord- und Südkorea treffen in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar aufeinander. Das ergab die Auslosung für die zweite Runde der Asien-Qualifikation in Kuala Lumpur am Mittwoch. Neben den beiden koreanischen Teams wurden der Libanon, Turkmenistan und Sri Lanka in die Gruppe H gelost.