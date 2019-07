Schweißtreibender Einsatz für die Helfer der Feuerwehr Mittwochmittag auf der Ostautobahn A4: Ein Lkw, der in Fahrtrichtung Budapest unterwegs war, geriet während der Fahrt aus ungeklärter Ursache plötzlich in Brand. Der Lenker brachte das tonnenschwere Fahrzeug auf dem Pannenstreifen zum Stehen. Die Feuerwehr rückte zum Lösch- und Bergungseinsatz an - die Folge auf der Ostautobahn: eine rund sieben Stunden lange Sperre der A4 in Fahrtrichtung Ungarn und ein kilometerlanger Stau, der auch das Rote Kreuz auf den Plan rufen sollte ...