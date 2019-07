Die drei erwachsenen Wölfe - zwei Rüden und ein Weibchen - sind im März 2018 in den Zoo Salzburg gekommen. In freier Wildbahn leben Polarwölfe im unwirtlichen und rauen Klima nördlich des Polarkreises. Die Solidarität in einem Rudel ist laut Tierpark darum noch stärker ausgeprägt, als bei anderen Unterarten des Wolfes. In der lebensfeindlichen Umgebung könnte ein einzelnes Tier nicht lange überleben.