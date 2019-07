Regierungsalltag auch am Geburtstag selbst

Vor mehr als 20 Jahren schon hatte sie der Fotografin Herlinde Koelbl gesagt, sie wünsche sich, nicht als „halb totes Wrack“ aus der Politik auszusteigen. Wird Merkel noch selbstbestimmt den richtigen Zeitpunkt für den Abschied von der Politik finden? Der Terminkalender der Kanzlerin sieht nicht so aus, als denke sie mit fast 65 an die Pension. Selbst am Tag, an dem sie Geburtstag feiert, leitet die Kanzlerin wie immer mittwochs das Kabinett. Regierungsalltag eben.