Mahrer fordert volle Aufklärung

ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer forderte am Mittwoch volle Aufklärung in der Causa Sellner. Es handele sich hier um Vorgänge unter dem damaligen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), die mehr als irritierend seien. „Wenn Sellner wirklich kurz vor der Hausdurchsuchung durch einen Maulwurf im Innenministerium gewarnt wurde (…), wäre das ein unglaublicher Skandal. Hier ist Aufklärung dringend notwendig“, so Mahrer in einer Aussendung.