Im Fall ätzender Postsendungen an mehrere Unternehmen in drei Bundesländern - die „Krone“ berichtete - können die Behörden jetzt vorsichtig Entwarnung geben. Bei der Substanz dürfte es sich um ein Gel handeln, das zwar Salzsäure enthält, aber nur in geringer Dosis. Der verdächtige Burgenländer (39) gilt als Computer-Experte, er befindet sich mittlerweile auf freiem Fuß.