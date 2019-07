Gegner der Reform sehen sich bestätigt. Die SPÖ meint, dass „die Katze aus dem Sack“ sei und das „vorausgesagte Debakel Gestalt“ annehme. Auch von der versprochenen Angleichung der Leistungen sei man weit entfernt. „Trotz der Fusion werden Beamte und Selbstständige weiterhin Vorteile haben. Die Sozialversicherung muss so gestaltet sein, dass allen Versicherten die gleich guten Leistungen in Anlehnung an jene der Beamten und Selbständigen garantiert sind“, betonte der rote Chef-Gewerkschafter Rainer Wimmer am Mittwoch.