Die Türkei will ihre Erdgas-Bohrungen vor Zypern trotz EU-Sanktionen fortsetzen. „Die beschlossenen Maßnahmen werden keine Auswirkung auf die Entschlossenheit der Türkei zur Fortsetzung ihrer Kohlenwasserstoffaktivitäten im östlichen Mittelmeer haben“, erklärte das Außenministerium in Ankara am Dienstag. Die Sanktionen seien ohnehin „nicht ernst zu nehmen“. Zypern wies unterdessen den türkischen Vorschlag einer gemeinsamen Nutzung der Gasvorkommen als „inakzeptabel“ zurück.