Rainer Schmidt ist auch Pfarrer. Auf dem Kirchentag predigt er über die Geschichte vom blinden Bartimäus aus dem Markus-Evangelium, der bettelnd am Wegrand saß. Als er hörte, dass Jesus in der Nähe war, fing er an zu schreien. „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr.“ „Wie werden ihn die Leute angesehen haben, diesen Ruhestörer?“, fragt sich Pfarrer Schmidt. Er findet wunderbar, dass sich Bartimäus nicht mit seiner Situation abfindet und anschreit gegen die Ungerechtigkeit. Das zweite Wunderbare ist Jesu Reaktion. „Ruft ihn her!“, fordert er die Menschen auf. „Jesus schimpft die Menschen nicht aus. Sondern er spricht freundliche Worte zu den Menschen, und die verändern ihr Verhalten. Vorher haben sie Bartimäus in den Graben gestoßen, nun holen sie ihn aus dem Graben“, so Pfarrer Schmidt. „Aus Abweisenden werden Zugewandte.“ Als Bartimäus zu Jesus kommt, fragt ihn dieser: „Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ Jesus weiß nicht von vornherein, was Bartimäus will oder braucht. „Das ist das dritte Wunder: Jesus nimmt Bartimäus ernst.“