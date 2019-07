„Es ist völlig wurscht, auf welchem Sessel Kickl sitzt, das geht sich dann einfach nicht mehr aus“, postulierte der ehemalige Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) dieser Tage das ab nun geltende Kickl-Verbot, das sogleich die türkisen Landeshauptleute im Westen bestätigten. Herbert Kickl sei ab sofort in einer Regierung nicht mehr tragbar. So weit, so legitim, kann doch ein jeder personelle Forderungen aufstellen, wie er will, sei es aus wahltaktischen Erwägungen oder aus reiner persönlicher Antipathie. Niemand muss mit dem anderen.