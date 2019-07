Wieder Single? Jetzt gibt es Trennungsurlaube

„What happens in Vegas, stays in Vegas“ - dieser legendäre Spruch könnte nicht besser zu der Wüstenmetropole passen. In Sin City herrscht 24/7 Party pur. Der perfekte Ort, um das Ende einer Beziehung zu verdauen oder besser gesagt: zu vergessen. Dieser Annahme ist zumindest ein britischer Reiseveranstalter, der eigene Pauschalurlaube eigens für frisch gebackene Singles veranstaltet. Ein Angebot, das durchaus Zukunft hat. Immerhin wird jede zweite Ehe hierzulande geschieden. Die Zahl der Singles ist - vor allem in den Großstädten - sie hoch wie nie.