Da entzündet sich an einer TV-Serie gleichen Titels, die Israelis wie auch Palästinenser restlos fesselt, eine kolossal absurde Groteske ... Über seinen Onkel hat Salam Abbass (Kais Nashif) bei der beliebten Soap einen Job als Produktionsassistent ergattert. Bald darf er auch am Drehbuch mitarbeiten. Dafür muss er täglich die Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland passieren. Dabei fällt dem Grenzkommandeur Assi (Yaniv Biton) das Skript in die Hände.