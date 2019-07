„Bei der Versorgung blutender Wunden sollte man am besten Einweghandschuhe tragen. Kleine Schnitt- und Platzwunden können vorsichtig mit sauberem Wasser oder Wunddesinfektionsmittel ausgewaschen und mit einem keimfreien Verband abgedeckt werden. Oft reicht ein Pflaster“, erklärt Dr. Schreiber. Starke Blutungen rasch stoppen! Hier hilft ein Druckverband oder der „manueller Druck“. Finger, Handballen oder Faust fest auf die Stelle pressen und den verletzten Körperteil hochlagern. Betroffene sollten dabei immer liegen oder sitzen. Größere Fremdkörper auf keinen Fall selbst entfernen! Tiefe Wunden müssen genäht werden. In Österreich ist es fast überall möglich, einen Notruf (Rettung 144) abzusetzen. Haben Sie keinen Empfang, hilft ein Standortwechsel. Wichtig: Den Helfern eine möglichst genaue Positionsbeschreibung geben, am besten mit GPS-Koordinaten.