In Anlehnung an Shakespeare lud die Reed Messe Dienstag zum „SommerTrachtTraum“ ins M32 und ließ mit Frauke Ludowig einen Profi den Ton angeben. Markus Meindl pfiff auf die Traumkulisse und präsentierte seine Leder-Kollektion lieber im Festspielbezirk. Das passte, da Bariton Christopher Maltman mit seiner Verlobten und Dirigentin Audrey Saint-Gil in der Rikscha vorbeischaute.