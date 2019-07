Stürmerstar Robert Lewandowski kritisiert den zu dünnen Bayern-Kader und fordert Transfers. „Jeder weiß, dass es nicht optimal ist, dass wir im Training in diesem Moment so wenige Spieler im Profikader haben. Wir brauchen mehr Spieler für die Konkurrenz im Training“, sagt Lewandowski am Rande der US-Tour: "Wir warten darauf, dass noch Spieler bei uns ankommen, die die Qualität des Teams weiter verbessern. Ich hoffe, dass gleich in den nächsten Tagen etwas passiert." Sein ganzes Statement sehen und hören Sie oben im Video!