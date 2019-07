1270 stehende Gewässer gibt es in Kärnten, die bekanntesten davon - wie Wörthersee, Millstätter See, Ossiacher See oder Faaker See - ziehen jedes Jahr zahlreiche Touristen und Naturfreunde an. Doch der See, der auf Rendi-Wagners Facebook-Seite als Kärntner See gepostet wurde, liegt tatsächlich in Tiroler Ötztal. Es handelt sich um den nicht weniger malerischen Piburger See. Das Hoppala wurde mittlerweile von der Social-Media-Seite der SPÖ-Chefin entfernt.