Reifen und Bremsen kaputt

Die vier Reifen des Autos sind jetzt kaputt, die Bremsen waren ganz blau. Die Polizei war schnell vor Ort, nahm den 33-Jährigen mit auf die Dienststelle. „Gott sei Dank ist nichts passiert, aber ich mag mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn er so auf der Straße gefahren wäre. Es gibt immer wieder Probleme mit Asylwerbern während Fahrstunden. Fahrschullehrer gehören besser geschützt“, so Peter Handlos, Verkehrssprecher der FPÖ Oberösterreich zum Vorfall.