Die Umbauarbeiten im Garten wurden vor Kurzem fertiggestellt. Parallel dazu initiierte die Therme mit der Universität für Bodenkultur (Boku) einen Wettbewerb, wo auch Studenten Konzepte für die Gartengestaltung erarbeiteten. Einige Ideen aus dem Siegerprojekt - dabei wurden „Erlebnisräume“ rund um Wien als Inspiration herangezogen - sollen bis nächsten Sommer umgesetzt werden: so etwa ein Stangenwald, der Anleihen am Wienerwald nimmt. Dabei werden farbige Stangen zwischen den - bereits bestehenden - Bäumen gesetzt. An diesen können Hängematten befestigt werden. Insgesamt wurden in den neuen Garten rund 500.000 Euro investiert.