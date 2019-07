Im Winter von Molde FK nach Salzburg gewechselt, war er im Frühjahr zumeist nur Zuseher. Nun will er aber auch in der Bundesliga durchstarten. „Ich weiß, dass ich gut bin, will den Leuten zeigen, wozu ich im Stande bin“, erklärt der Blondschopf. Seine Ziele sind klingen jedoch bescheiden. „Mein großes Ziel ist es, so viele Spiele wie möglich zu machen. Dann kommen die Tore von selbst.“