„Sie prügelten auf mich ein, bis ich blutete“

Im Park fiel die Gruppe dann - wie das Video der Attacke, das in sozialen Medien verbreitet wurde, zeigt - über die 13-Jährige her. „Sie beschuldigten mich, sie ausgenutzt zu haben, und zogen an meinen Haaren. Dann prügelten sie so lange auf mich ein, bis ich blutete“, erzählt die Schülerin in dem Bericht. Die 13-Jährige sei nach der heftigen Prügelattacke nach Hause gelaufen. Sie vertraute sich erst am Montag ihrer Mutter an. Zu diesem Zeitpunkt war das Prügelvideo bereits bei der Polizei gelandet, diese nahm die Ermittlungen auf.