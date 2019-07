„Wird große Lücke hinterlassen“

„Ich kannte Craig seitdem er 15 war. Ich schaue mit schönen und lustigen Erinnerungen auf unsere gemeinsame Zeit zurück. Er wird eine große Lücke in unserem Sport hinterlassen, aber ich hoffe, dass seine Erfolge und seine unglaubliche Geschichte künftige Generationen inspirieren werden“, so sein früherer Trainer Fitzroy Davis. „Craig bleibt uns als erfolgreicher Sportler, oftmaliger Gegner von Ludwig ‘Lupo‘ Paischer und als herausragende Persönlichkeit in Erinnerung“, trauert auch der österreichische Judoverband um einen großen Sportler.