Ein 27-jähriger Arbeiter einer Reinigungsfirma war am Dienstagnachmittag mit dem Wischen des Bodens in einer Reparaturhalle einer Spedition in Steindorf bei Straßwalchen beschäftigt, als er urplötzlich in einen 1,3 Meter tiefen Montageschacht stürzte. Er wurde kurze Zeit später von seiner Ehefrau, die ebenfalls für die Reinigungsfirma tätig ist, gefunden.