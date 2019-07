Von Anfang Mai bis Ende Juni wird innergebirg im Normalfall gemäht. Nur heuer wurde mit der Mahd wetterbedingt zwei Wochen später begonnen. Und so hob Johannes Schlechter am 4. Juni das erste Mal mit seiner Drohne ab, um nach jungen Rehen in den Feldern Ausschau zu halten. Immer in Begleitung eines Jägers oder des Landwirts. „Über Funkgerät gebe ich den Bauern die Koordinaten der Tiere durch, die nicht flüchten, sondern sich nur ducken. Dann werden sie entweder mit ganz viel Gras aus dem Feld gehoben und abgedeckt oder direkt mit einem Wäschekorb geschützt. Es wird also eine Insel geschaffen und der Bauer fährt rundherum“, beschreibt Schlechter die ehrenamtliche und emotionale Tierschutz-Aktion, die nächstes Jahr fortgesetzt wird. Heuer wurden 17 Hektar - ausschließlich vormittags - abgeflogen und dadurch sieben Kitz gerettet.