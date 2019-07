Erneut zugenommen haben die Exporte in die Europäische Union mit einem Plus von 5,9 Prozent und knapp 458 Millionen Euro in absoluten Zahlen. „Europa ist unser wichtigster Markt mit unseren Top Handelspartnern Deutschland und Italien. Über 8,2 Milliarden Euro beträgt unsere betreffende Exportbilanz für alle EU-Staaten“, betont Wirtschafts-LR Patrizia Zoller-Frischauf. Vorne mit dabei sind auch die Nachbarländer Schweiz und Liechtenstein mit über 1,7 Milliarden Euro Exportvolumen.