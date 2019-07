Mit einem 10:0 in Klosterneuburg eröffnete Rapid am 22. Juni den Testspiel-Reigen, 24 Tage später spulten die Hütteldorfer heute das letzte Sparring ab: In Pinkafeld mischte Trainer Didi Kühbauer 48 Stunden nach dem Kräftemessen mit dem 1. FC Nürnberg das Team ordentlich durch, um vorrangig jene Akteure zum Zug kommen zu lassen, die am Sonntag zweite Wahl waren.