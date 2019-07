Sein Fahrzeug hob regelrecht ab und flog in weitem Bogen in den See. Innerhalb kürzester Zeit versank das schwere Fahrzeug. Gerade noch rechtzeit gelang es dem Lenker, sich über die geöffnete Seitenscheibe zu befreien und ans Ufer zu schwimmen. Bis auf ein paar Schrammen blieb der Autofahrer unverletzt. Sein Pkw ist allerdings Schrott. Die Bergung gestaltete sich sehr schwierig. Von dem Motorradlenker fehlt jede Spur.