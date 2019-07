Sechs Wehren rückten Dienstagabend mit insgesamt 90 Feuerwehrleuten an, um den Brand im Buffet am Badeteich in St. Johann im Rosental zu löschen. Im Gebäude, das die Gemeinde verpachtet hat, sind Kassa, Küche und Sanitäranlagen für die Badegäste untergebracht, auch der Bademeister hat hier Platz. Das etwa 50 Quadratmeter große Buffet ist nun unbenutzbar. Ob morgen, Mittwoch, der Badebetrieb wie gewohnt laufen kann, ist noch nicht klar.