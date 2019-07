Nichts zwickt mehr, der Innenraum ist plötzlich besonders auf der Rückbank viel großzügiger geschnitten, obwohl der Neue sogar 5 mm kürzer ist (4,32 Meter) als der Vorgänger. Zugelegt hat er 34 Millimeter an Breite sowie 13 mm an Höhe. Der Kofferraum ist um 20 auf 380 Liter gewachsen, auch der Ausschnitt ist praktischerweise breiter geworden. Insgesamt fühlt sich der 1er-BMW jetzt eine halbe Klasse größer an.