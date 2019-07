Tödliches Unfalldrama in Niederösterreich: Ein Cabriolenker ist am Dienstag bei einem Unfall in seinem Heimatbezirk Baden gestorben. Der 68-Jährige war bei einem Überholmanöver in Heiligenkreuz mit einem Auto kollidiert. Der Wagen stieß laut Polizei gegen eine Böschung und überschlug sich, Fahrer und Beifahrerin wurden herausgeschleudert und blieben unter dem Auto liegen. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät, die Frau, die neben ihm saß, wurde schwer verletzt.