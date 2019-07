All das scheint nun vergessen, der Blick auf das Wesentliche gerichtet. Mit seiner Frau Antonella, der er im Juni 2017 in seiner Heimatstadt Rosario das Ja-Wort gegeben hatte, und seinen Söhnen Thiago, Mateo und Ciro verbringt Messi gerade seinen Urlaub. In der Karibik. Während seine Kollegen beim FC Barcelona am Montag mit dem Training begonnen haben, darf Messi noch blaumachen. „Kraft tanken“ heißt die Devise. Für die kommenden Ziele: Meistertitel, Cup und Champions League.